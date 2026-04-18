Demant DIV grupe na članak o 'Širini': "Vjerojatni ključni razlog raskida Ugovora je lobij lokalne politike"

Dana 18. travnja 2026. godine na portalu Dalmacija Danas objavljen je tekst pod naslovom:

"Sprema se novi natječaj za radove na 'Širini'! Doznajemo kada bismo mogli dobiti novi most, HC otkrivaju: 'Odvijat će se u dvije faze...'".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sukladno primljenom dopisu DIV grupe, kojeg potpisuje Uprava DIV grupe, objavljujemo traženi demant:

Izvođač DIV Grupa d.o.o. kategorički odbacuje navode o kašnjenju radova kao razlogu za raskid Ugovora. Radovi su se tijekom cijelog trajanja projekta odvijali u uvjetima značajnih objektivnih ograničenja, pri čemu za većinu radova nije postojala pravovaljana i usklađena građevinska dozvola, koja ni do danas nije u potpunosti usklađena, te ne postoji valjana građevinska dozvola za velik dio radova koji se sada obavljaju.

Dodatno, tijekom duljeg vremenskog razdoblja, uključujući proteklih godinu dana, pojedine ključne aktivnosti na kritičnom putu izvođenja bile su onemogućene zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. U pojedinim slučajevima, temelji su po nalogu nadzora nakon otkopavanja morali biti ponovno zatrpani, pri čemu ti radovi nisu naplaćeni.

Do danas nisu podmireni niti priznati izvantroškovnički radovi, čija vrijednost prelazi 1 milijun eura, uz dodatne troškove proizašle iz produljenja roka uzrokovanog navedenim okolnostima.

U dijelu koji se odnosi na podizvođače, napominjemo da su poteškoće jednog podizvođača iz Turske pravovremeno sanirane te je bio potpisan ugovor sa zamjenskim podizvođačem. Takve situacije predstavljaju uobičajeni operativni rizik na infrastrukturnim projektima ove razine, pri čemu je standardna praksa osigurati razuman rok za stabilizaciju i nastavak radova, što u konkretnom slučaju nije omogućeno Izvođaču. Ističemo da radovi u tom segmentu nisu bili zaustavljeni, već su u razdoblju neposredno prije raskida dodatno intenzivirani.

Kao formalni razlog za raskid Ugovora navodi se nepostojanje izvedbenog projekta, što ne odgovara stvarnom stanju. Niti na jednom dijelu gradilišta radovi nisu bili obustavljeni zbog izvedbenog projekta. Izvedbeni projekt čelične konstrukcije odobren je još u listopadu 2025. godine te se kontinuirano ažurirao sukladno izmjenama i stvarnim uvjetima na terenu. Važno je naglasiti da izvedbeni projekt po svojoj prirodi predstavlja dinamičan dokument koji se finalizira u završnim fazama projekta.

Istodobno, tijekom cijelog razdoblja izvođenja postojale su značajne neusklađenosti između glavnog projekta, građevinske dozvole i izvedbenih rješenja, koje su zahtijevale dodatna usklađenja i izmjene od strane projektanta i Naručitelja. U trenutku raskida Ugovora navedene neusklađenosti i dalje su postojale, što objektivno onemogućava finalizaciju izvedbenog projekta u punom opsegu, a ne iz razloga Izvođača.

Unatoč navedenim okolnostima, Izvođač je kontinuirano izvršavao radove i osiguravao kontinuitet projekta, uključujući izvođenje dijela radova složenijim i skupljim tehnologijama na zahtjev da se projekt ne zaustavlja, iako je Izvođač imao pravo obustaviti radove do ispunjenja potrebnih preduvjeta od strane Naručitelja. Pojedine kritične aktivnosti bile su u više paralelnih primjera zaustavljene upravo zbog okolnosti na strani investitora, a koje na dan raskida Ugovora nisu bile riješene.

Izvođač ne prihvaća raskid Ugovora, budući da isti smatramo pravno neosnovanim i neutemeljenim na stvarnim okolnostima projekta. Detaljni pregled svih propusta uskoro ćemo jasno prezentirati javnosti.

Iz dostupnih informacija razvidno je kako se sada planira drugačiji model realizacije projekta (fazno izvođenje), što nije bilo predviđeno inicijalnim natječajem niti omogućeno Izvođaču tijekom izvođenja radova, a što je dodatno utjecalo na organizaciju i dinamiku gradilišta. Iz čega se logički zaključuje da taj veliki propust investitora sada mijenjaju, što je vjerojatno i jedan od razloga raskida Ugovora.

Naglašavamo kako je Izvođač u projekt do sada uložio više od 5,2 milijuna eura vlastitih sredstava, te je raskid uslijedio u fazi projekta u kojoj su trebali započeti ključni i najvrijedniji radovi, uključujući čeličnu konstrukciju mosta, u kojoj bi projekt ušao u fazu pozitivnog novčanog toka. Tvrdnje o financijskim poteškoćama Izvođača su neosnovane i netočne. Projekt je u tom trenutku ulazio u fazu stabilizacije i pozitivnog novčanog toka, što dodatno potvrđuje neosnovanost iznesenih tvrdnji. Također ističemo da je u završnom razdoblju prije raskida broj angažiranih radnika, strojeva i materijala bio veći od planiranog.

Plan Izvođača, koji je u više navrata prezentiran, predviđao je završetak radova u znatno kraćem roku od trenutno komuniciranih rokova, što dodatno potvrđuje da kašnjenja nisu posljedica postupanja Izvođača, već okolnosti na strani investitora.

Dodatno ističemo da je vjerojatni ključni razlog raskida Ugovora lobij lokalne politike koja DIV Grupu nije prihvatila od prvog dana dolaska u Split.