Lara Cvjetko nadomak postolja na Europskom prvenstvu

Trećeg dana Europskog prvenstva u Tbilisiju Lara Cvjetko (JK „Solin“) bila je nadomak medalje završivši peta u izuzetno snažnoj ženskoj kategoriji do 70 kg.

Ovo je treći uzastopni vrhunski nastup na Europskom prvenstvu za Laru Cvjetko, do finalnog bloka stigla je u Zagrebu 2024., gdje je osvojila broncu, a prošle godine ponovila je isti rezultat na Europskom prvenstvu u Podgorici. U Tbilisiju je ponovno pokazala kvalitetu i borbenost, ali danas je jednostavno u borbi za broncu bila bolja Švicarka April Lynn FOHOUO i na kraju osvojila peto mjesto.

- Treći finalni blok na EP, jako mi je drago što sam pokazala taj kontinuitet na najvišoj razini na natjecanjima. Peto mjesto, mislim da bi se svaki judaš složio i najbolnije. Sada kroz glavu ne prolazi ništa pozitivno, mislim stvarno sam ostavila sve na tatamiju, dala sam sve u svakoj borbi, ali eto nije to bilo dovoljno.

Iako je Cvjetko sjajno otvorila borbu za broncu te na samom početku povela, Švicarka nije posustajala te je u 50-sekundi produžetaka kontrirala reprezentativku Hrvatske te u konačnici slavila ipponom.

„Radila sam stvarno neke velike pogreške koje su me koštale Europske medalje, danas je nisam zaslužila pa se nadam da mogu popraviti te stvari za idući put. Htjela sam ući u finale, htjela sam biti prva, mislim da sam mogla i da sam na toj razini ali evo na kraju nisam uzela ni medalju, ali tu sam si isključivo samo ja kriva. Tako je to u sportu idemo dalje.“ – zaključila je Cvjetko.

U kategoriji do -70kg Cvjetko je otvorila natjecanje pobjedom protiv Litvanke Ugne PILECKAITE, u drugoj borbi imala je revanš sa prošlogodišnjeg zagrebačkog Grand Prix-a Aleksandrom ANDRIĆ (SRB) kojoj je danas vratila za poraz. Četvrtfinale gubi protiv brončane s OI-a, Madine TAIMAZOVE (RUS), a kasnije se vraća kroz repasaž pobjedom protiv Ai TSUNODE ROUSTANT (ESP).

Izbornik ženske reprezentacije Dragan CRNOV pohvalio je dosljednu izvedbu Lare Cvjetko na kontinentalnoj pozornici i istaknuli uske razlike koje su dijelile pobjedu od poraza u nekoliko njezinih mečeva.

- Još jedan finalni blok, moglo bi se reći da je odličan rezultat, peto mjesto, međutim ne mogu biti zadovoljan jer smo se zadnje dvije godine vraćali s medaljama s prvenstva Europe. Danas sam smatrao da je Lara trebala biti u finalu, mogu reći da mi neke odluke sudaca u četvrtfinalnoj borbi nisu bile jasne, imali smo priliku kroz repasaž doći do medalje, nažalost je pogriješila taktički neke stvari i nije bila dovoljno koncentrirana stvari koje smo se dogovorili, završilo je porazom u golden score-u.

„Smatram da ta ozljeda koju je imala u drugom mjesecu, što je propustila mjesec dana i priprema, možda je utjecalo na njenu pokretljivost i borbu, to nije opravdanje i trebali smo uzeti tu medalju. Sada se dalje okrećemo svjetskoj turneiji i SP-u u listopadu.“ – dodao je za kraj Crnov.

Sutra, ujedno i posljednjeg dana natjecanja, očekuje nas nastup Petrunjele PAVIĆ (-78kg / JK „Dubrovnik 1966“), Helene VUKOVIĆ (+78kg / JK „Solin“) i Mikite SVIRYDA (+100kg / AJK „Student“)

Podsjećamo, Dubrovkinja Iva OBERAN jučer je osvojila brončanu medalju u kategoriji -63kgč