Tajna hormonalne ravnoteže? Jedna namirnica koju svi podcjenjuju

Iako mnogi ne smatraju da je prvi izbor kada je u pitanju hormonalno zdravlje, brokula bi itekako mogla zauzeti važno mjesto u svakodnevnoj prehrani.

Brokula je bogata vlaknima, biljnim spojevima i antioksidansima koji pomažu tijelu da održi prirodnu ravnotežu i pravilno funkcionira.

Jedan od ključnih razloga zašto je brokula korisna je njezina uloga u regulaciji estrogena. Sadrži spojeve koji pomažu tijelu da razgradi višak ovog hormona u oblike koje tijelo lakše izbacuje. Kad je razina estrogena povišena, mogu se pojaviti simptomi poput nadutosti, umora, promjena raspoloženja i bolnih menstruacija, stoga je njezina pravilna razgradnja od velike važnosti, piše Klix.ba.

Osim toga, brokula doprinosi zdravlju jetre, organa koji igra ključnu ulogu u čišćenju tijela.

Aktivne tvari iz ovog povrća podržavaju prirodne procese detoksikacije i pomažu tijelu da se učinkovitije riješi štetnih tvari, uključujući višak hormona.

Jedna šalica brokule sadrži značajnu količinu vlakana koja poboljšavaju probavu i pomažu u izbacivanju hormona iz tijela. Redoviti unos vlakana važan je za cjelokupno zdravlje, ali i za održavanje hormonske ravnoteže.

I klice brokule su izuzetno vrijedne, jer sadrže veću koncentraciju korisnih spojeva. Mogu se lako dodati u salate, sendviče ili smoothieje, a mogu se i uzgajati kod kuće.

Uključivanjem brokule u svakodnevnu prehranu možete jednostavno i prirodno podržati rad tijela, poboljšati probavu i doprinijeti boljoj hormonskoj ravnoteži.