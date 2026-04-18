U Vrgorcu održana 3. Spužarica: Učenici predstavili tradicionalne recepte

U organizaciji Turističke zajednice Vrgorac i Društva prijatelja vrgorske starine održana je 3. Spužarica. Pod mentorstvom nastavnika Ante Markića, Milana Serdara i Ivana Buluma vrijedni učenici pokazali su svoje vještine u pripremi tradicionalnih recepata. Posjetiteljima su ponudili spuže s ljutikom, zapečene spuže i kuke s jajima.

Ova manifestacija izvrsna je prilika učenicima za razvijanje stručnih kompetencija, kao i za jačanje veza s članovima lokalne zajednice.

"Zahvaljujemo Turističkoj zajednici Vrgorac te posebno direktorici Željki Opačak, koja je prepoznala važnost uključivanja mladih u očuvanje i promociju gastronomske baštine", poručili su iz Srednje škole Tina Ujevića Vrgorac.

