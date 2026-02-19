Vatrogasci u 24 sata gasili više požara trave i raslinja, intervencije i u Splitu

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata imale su niz intervencija, među kojima se ističe nekoliko požara trave i niskog raslinja te tehničke intervencije, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Izvješće obuhvaća razdoblje od 18. veljače u 6 sati do 19. veljače u 6 sati.

Dvije intervencije u Splitu

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita jučer je intervenirala u dva navrata.

U 13:20 sati vatrogasci su u KBC-u Firule skidali prsten s ruke osobe kojoj je nakit zapeo, dok je u 16:38 sati izbio požar plastičnog kontejnera za papirnati otpad na Putu Žnjana. Požar je ugašen vodom.

Više požara otvorenog prostora u županiji

Tijekom dana zabilježeno je više požara trave i niskog raslinja.

U Donjim Vinjanima planulo je oko dva hektara niskog raslinja i trave. Požar je ugašen u 15:40 sati, a na intervenciji je sudjelovala Javna vatrogasna postrojba Imotski s više vatrogasaca i vozila.

U Slivnu, u selu Lozine, gorjelo je oko 1,5 hektara trave, niskog raslinja i šume. Požar je ugašen u 19:30 sati.

Manji požari trave zabilježeni su i na području Sinja i Glavica, dok je u Dugopolju gorjelo oko tisuću četvornih metara trave i niskog raslinja.

Tehničke intervencije i prometna nesreća

Vatrogasci su intervenirali i zbog ispumpavanja vode iz garaže u Kaštel Starom, uklanjanja stabla u Makarskoj te otvaranja vrata škole u Gornjem Biteliću i stana u Sinju.

U Dugopolju je zabilježena i prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila, a na intervenciji su bili pripadnici lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva.