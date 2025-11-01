Vatrogasci Splita i županije imali niz intervencija – požari, tehničke akcije i ozlijeđena osoba u Podstrani

Tijekom protekla 24 sata, od 31. listopada u 6 sati do 1. studenoga u 6 sati, vatrogasne postrojbe na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imale su niz intervencija, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Tri intervencije splitskih vatrogasaca

Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Splita intervenirala je tri puta.

Prvi slučaj zabilježen je u 19:55 sati kada je u Bračkoj ulici došlo do požara smeća u plastičnom kontejneru, koji su građani sami ugasili prije dolaska vatrogasaca. Na teren je izašlo jedno vozilo s tri vatrogasca.

Druga intervencija dogodila se u 00:27 sati u Dražancu 12, gdje je također gorjelo smeće u kontejneru. Splitski vatrogasci su i u tom slučaju intervenirali s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Treća intervencija bila je u 03:09 sati u Varaždinskoj ulici, gdje su vatrogasci otvorili vrata stana u okviru tehničke intervencije.

Požari i tehničke intervencije diljem županije

Vatrogasne snage u županiji imale su više poziva različite prirode.

U Kaštel Lukšiću je u 06:42 sati planulo smeće i trava, a opožarena je površina od oko 30 četvornih metara. Na terenu je bio DVD Kaštela s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U Brnazama su vatrogasci JVP-a Sinj u 08:30 sati pomagali Hitnoj medicinskoj službi pri transportu pacijenta, dok su u Makarskoj nešto kasnije, u 09:21 sati, intervenirali pri otvaranju vrata stana.

Nedaleko od Sinja, u Glavicama, u 11:06 sati zabilježena je tehnička intervencija zbog prometne nezgode. Na mjestu događaja bilo je pet vatrogasaca s jednim vozilom iz JVP-a Sinj.

U Klisu je u 12:44 sati gorjelo osobno vozilo. Požar su gasili vatrogasci DVD-a Klis, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Kasno navečer, u 23:30 sati, vatrogasci JVP-a Trogir intervenirali su u Ulici kneza Trpimira zbog iskrenja na električnim instalacijama u kući.

Ozlijeđena osoba u Podstrani

Najozbiljniji incident zbio se u Podstrani, gdje je u 00:44 sati došlo do spaljivanja grana. Jedna je osoba pritom zahvaćena plamenom po rukama te prevezena na Odjel hitnog bolničkog prijema (OHBP). Na intervenciji su bili vatrogasci JVP-a Podstrana s jednim vozilom i tri vatrogasca.