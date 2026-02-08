Vatrogasci na području Splita i županije imali niz intervencija u posljednja 24 sata

Vatrogasne postrojbe na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata imale su više tehničkih i požarnih intervencija.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u tri navrata. U jutarnjim satima subote, u 10:26, vatrogasci su izašli na tehničku intervenciju otvaranja vrata stana u Stepinčevoj ulici, gdje su sudjelovali s jednim vozilom i četiri vatrogasca. U večernjim satima, u 18:02, uslijedila je još jedna intervencija otvaranja vrata stana, ovoga puta u Vrančićevoj ulici, na kojoj su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom. Kasnije navečer, u 20:50 sati, vatrogasci JVP-a Split intervenirali su u Šižgorićevoj ulici, gdje su uklanjali srušeno stablo, angažiravši dva vozila i šest vatrogasaca.

Osim događaja na području grada, zabilježeno je i više intervencija u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje su dojavljene i proslijeđene nadležnim postrojbama. U Dugopolju je u 09:34 sati zabilježena tehnička intervencija otvaranja vrata stana, na kojoj su sudjelovala dva vatrogasca DVD-a Dugopolje s jednim vozilom. U Podgori je u 10:11 sati obavljeno ispumpavanje objekta, a na intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca DVD-a Podgora s dva vozila.

Na području Nerežišća u 14:01 sati vatrogasci DVD-a Supetar intervenirali su zbog uklanjanja stijene koja je prijetila padom s kuće, dok je u Makarskoj u 21:45 sati zabilježena intervencija otvaranja stana, koju je odradila Javna vatrogasna postrojba Makarska s jednim vozilom i tri vatrogasca.