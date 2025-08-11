Vatrogasci iz Dugog Rata: “Dali smo sve od sebe da spasimo ljude i imovinu”

Teško jutro i naporan dan iza su članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dalmacija iz Dugog Rata, koji su u proteklim satima gasili požare i štitili živote i imovinu svojih sumještana.

– Ponosni smo što smo dali sve od sebe da spasimo prvenstveno ljude i imovinu. Nemojte nam zamjeriti što nismo mogli biti na više mjesta odjednom – stvarno je bilo nemoguće – poručili su vatrogasci putem svoje službene objave.

Umorni, ali i dalje spremni za intervencije, vatrogasci su se zahvalili kolegama iz drugih postrojbi koji su im pritekli u pomoć, kao i “zračnim herojima” koji su iz zraka sudjelovali u gašenju. Posebnu zahvalu uputili su i svim građanima koji su im donijeli vodu, hranu i pružili moralnu podršku.

– Nećemo vas posebno spominjati, ali hvala vam od srca. Ostajemo do daljnjeg na terenu i nadamo se mirnoj noći – poručili su iz DVD-a Dalmacija.