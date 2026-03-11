Vatrogasci intervenirali u Splitu i zaleđu: Gorio automobil, trava i raslinje

U posljednja 24 sata vatrogasci s područja Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali su nekoliko tehničkih intervencija te intervencija na požarima otvorenog prostora i vozila.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u dva navrata. U 16:42 zaprimljena je dojava o curenju goriva iz parkiranog skutera u Primoštenskoj ulici. Na intervenciju je izašlo jedno vozilo s tri vatrogasca koji su sanirali opasnost. Kasnije, u 21:59, vatrogasci su intervenirali u ulici Šime Ljubića gdje je došlo do puknuća vodovodne instalacije u kuhinji stana. Izvršeno je zatvaranje vode, a na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo s pet vatrogasaca.

Na području županije zabilježeno je nekoliko događaja koje su odradila dobrovoljna vatrogasna društva. U Vedrinama je u 08:15 sati obavljeno ispiranje prometnice nakon prometne nesreće, a intervenirali su vatrogasci DVD-a Trilj s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U Kaštel Sućurcu je u 11:58 izbio požar osobnog automobila na koji su izašli vatrogasci DVD-a Mladost s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Tijekom dana zabilježena su i dva požara otvorenog prostora. U Svibu je u 13:24 sati gorjelo dva stupa električne energije te oko 1000 četvornih metara trave i raslinja. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Lovreć s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Nedugo potom, u Cisti Velikoj u 14:00 sati izbio je požar trave i niskog raslinja koji je zahvatio oko jedan hektar površine. I na ovoj intervenciji djelovali su vatrogasci DVD-a Lovreć s jednim vozilom i dva vatrogasca.