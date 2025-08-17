Vatrogasci imali pune ruke posla: Opožareno više tisuća kvadrata, prometna nesreća kod Dicma

Splitsko-dalmatinska županija u protekla je 24 sata zabilježila niz vatrogasnih intervencija, od tehničkih ispomoći u gradu Splitu do nekoliko požara trave, šikare i otpada na širem području županije. Najviše posla imali su vatrogasci u Imotskoj krajini, gdje je opožareno nekoliko tisuća kvadrata niskog raslinja.

U Splitu su vatrogasci DVD-a Split u 21:32 sata intervenirali u Milićevoj ulici, gdje su pružili tehničku ispomoć s jednim vozilom i troje vatrogasaca.

Na području županije dan je započeo požarom u Zmijavcima u 06:02 sati, gdje je gorjela trava i šikara na površini od oko 300 kvadrata. Intervenirala je JVP Imotski s jednim vozilom i tri vatrogasca. Nedugo zatim, u Blizni Donjoj (Smoljići) planula je trava i raslinje na površini od oko 450 kvadrata, a požar su lokalizirali i do 9 sati u potpunosti ugasili vatrogasci DVD-a Marina.

Ujutro je evidentiran i požar otpada i bala sijena u Bisku u 08:14 sati, na površini od oko 200 kvadrata. U gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-a Dugopolje i DVD-a Trilj, s ukupno dva vozila i pet vatrogasaca.

Oko 13 sati vatrogasci su intervenirali kod Dicma (Ercegovci) zbog prometne nesreće. Na teren su izašli DVD Dugopolje, DVD Dicmo i JVP Sinj s ukupno tri vozila i jedanaest vatrogasaca.

U Segetu Gornjem u 13:21 sati buknuo je požar trave, niskog raslinja i smeća na oko 200 kvadrata. Intervenirali su JVP Trogir, DVD Trogir i DVD Seget Vranjica s četiri vozila i ukupno jedanaest vatrogasaca. Požar je ugašen do 14:50 sati.

Poslijepodne je gorjelo i u Biokovskom Selu u 15:36 sati, gdje je opožareno oko 150 kvadrata niskog raslinja. U gašenju je sudjelovalo deset vatrogasaca DVD-a Zagvozd s dva vozila, a požar je lokaliziran i ugašen do 19 sati.

Najveći požar zabilježen je u Gabelicama kod Imotskog u 17:46 sati, gdje je vatra zahvatila oko 2000 kvadrata trave i niskog raslinja. Na terenu su bila petorica vatrogasaca JVP-a Imotski s jednim vozilom, a požar je ugašen do 19:40 sati.