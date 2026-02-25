Vatrogasci imali pune ruke posla, od tehničkih intervencija do gašenja požara na autu

U protekla 24 sata vatrogasci su na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali više tehničkih intervencija i požara.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita zabilježila je dvije intervencije. U 17:40 sati intervenirali su na Vranjičkom putu u Splitu zbog tehničke intervencije otvaranja vrata stana. Na teren je izašlo jedno vozilo s četiri vatrogasca. U 18:40 sati uslijedila je tehnička intervencija u prometu zbog sudara dvaju vozila na križanju Solinske i Velebitske ulice u Splitu. I u ovoj intervenciji sudjelovalo je jedno vozilo s četiri vatrogasca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na području županije zabilježeno je nekoliko događaja. U Pučišćima je u 6:17 sati DVD Pučišća s jednim vozilom i dva vatrogasca pružio ispomoć hitnoj medicinskoj službi. U Makarskoj je u 8:20 sati JVP Makarska s jednim vozilom i dva vatrogasca uklanjala grane koje su prijetile padom sa stabla, dok su u 16:58 sati ponovno intervenirali zbog otvaranja vrata stana, također s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U Sutivanu je u 12:20 sati DVD Supetar s jednim vozilom i dva vatrogasca obavio tehničku intervenciju otvaranja vrata stana. U Sinju je u 15:27 sati JVP Sinj s jednim vozilom i tri vatrogasca gasio požar livade. U Kaštel Lukšiću je u 16:18 sati DVD Kaštela s jednim vozilom i tri vatrogasca interveniralo na požaru osobnog vozila.