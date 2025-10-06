Vatrogasci imali dvije tehničke intervencije u županiji

Tijekom protekla 24 sata, od 5. do 6. listopada 2025., Županijski vatrogasni operativni centar Split evidentirao je dvije tehničke intervencije na području Splitsko-dalmatinske županije.

Na Hvaru, u Ulici Miće Marchija, vatrogasci DVD-a Hvar intervenirali su oko 17:15 sati prilikom izvlačenja teretnog vozila koje je zapelo na uzbrdici. U akciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Druga intervencija zabilježena je u Krilu Jesenicama oko 18:30 sati, gdje su pripadnici DVD-a Dalmacija Dugi Rat ispumpavali napušteni drveni turistički brod dužine oko 25 metara. Na terenu su bila dva vatrogasca s jednim vozilom.

Prema izvješću Javne vatrogasne postrojbe grada Splita, u tom razdoblju nije bilo intervencija na području grada.