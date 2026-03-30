Vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla: Tisuće intervencija diljem Hrvatske, brojke su zastrašujuće

Vatrogasci nastavljaju sa saniranjem posljedice jakog nevremena koje je pogodilo nekoliko hrvatskih županije. Intervencije se odnose uglavnom na uklanjanje srušenih stabala i grana s prometnica te na sanacije oštećenih objekata.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7:00 sati 26. ožujka do 7:00 sati 30. ožujka na području RH zabilježene su 2992 vatrogasne intervencija na uklanjanju posljedica nevremena. Na navedenim intervencijama je kumulativno sudjelovala 3491 vatrogasna organizacija s ukupno 12098 vatrogasaca i 3766 vatrogasnih vozila.

Boj zabilježenih intervencija u navedenom razdoblju po županijama je:

- Grad Zagreb - 1410 intervencija, angažirano 6082 vatrogasaca, 1803 vozila

- Zagrebačka županija - 729 intervencija, angažirano 2962 vatrogasaca, 965 vozila

- Međimurska županija - 68 intervencija, angažirano 363 vatrogasaca, 101 vozilo

- Varaždinska županija - 84 intervencije, angažirano 377 vatrogasaca, 107 vozila

- Sisačko-moslavačka - 85 intervencija, angažirano 259 vatrogasaca, 117 vozila

- Karlovačka županija - 89 intervencija, angažirano 307 vatrogasaca, 96 vozila

- Bjelovarsko-bilogorska županija - 59 intervencije, angažirano 247 vatrogasaca, 68 vozila

- Koprivničko-križevačka - 149 intervencija, angažirana 484 vatrogasca, 162 vozila

- Krapinsko-zagorska županija - 186 intervencija, angažirano 640 vatrogasaca, 209 vozila

- Istarska županija - 39 intervencije, angažirano 103 vatrogasaca, 39 vozila

- Primorsko-goranska županija - 94 intervencija, angažirano 274 vatrogasaca, 99 vozila

Potrebno je istaknuti da je broj svih vatrogasnih intervencija na području RH od 7:00 sati 29. ožujka do 7:00 sati 30. ožujka 413, na kojima je kumulativno sudjelovalo 694 vatrogasnih organizacija s ukupno 2238 vatrogasaca i 758 vatrogasnih vozila.

U Gradu Zagrebu je u ovom razdoblju zabilježeno 268 intervencija, dok je u Zagrebačkoj županiji zabilježeno 35 intervecija na uklanjanju posljedica nevremena. Uz zagrebačke profesionalne i dobrovoljne vatrogasce, u Zagrebu su angažirana i vozila za rad na visini iz JVP Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Daruvar i Petrinja, izvijestili su iz HVZ.