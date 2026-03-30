Vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla: Tisuće intervencija diljem Hrvatske, brojke su zastrašujuće

2992 vatrogasne intervencije nakon jakog nevremena

Vatrogasci nastavljaju sa saniranjem posljedice jakog nevremena koje je pogodilo nekoliko hrvatskih županije. Intervencije se odnose uglavnom na uklanjanje srušenih stabala i grana s prometnica te na sanacije oštećenih objekata.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7:00 sati 26. ožujka do 7:00 sati 30. ožujka na području RH zabilježene su 2992 vatrogasne intervencija na uklanjanju posljedica nevremena. Na navedenim intervencijama je kumulativno sudjelovala 3491 vatrogasna organizacija s ukupno 12098 vatrogasaca i 3766 vatrogasnih vozila.

Boj zabilježenih intervencija u navedenom razdoblju po županijama je:

- Grad Zagreb - 1410 intervencija, angažirano 6082 vatrogasaca, 1803 vozila

- Zagrebačka županija - 729 intervencija, angažirano 2962 vatrogasaca, 965 vozila

- Međimurska županija - 68 intervencija, angažirano 363 vatrogasaca, 101 vozilo

- Varaždinska županija - 84 intervencije, angažirano 377 vatrogasaca, 107 vozila

- Sisačko-moslavačka - 85 intervencija, angažirano 259 vatrogasaca, 117 vozila

- Karlovačka županija - 89 intervencija, angažirano 307 vatrogasaca, 96 vozila

- Bjelovarsko-bilogorska županija - 59 intervencije, angažirano 247 vatrogasaca, 68 vozila

- Koprivničko-križevačka - 149 intervencija, angažirana 484 vatrogasca, 162 vozila

- Krapinsko-zagorska županija - 186 intervencija, angažirano 640 vatrogasaca, 209 vozila

- Istarska županija - 39 intervencije, angažirano 103 vatrogasaca, 39 vozila

- Primorsko-goranska županija - 94 intervencija, angažirano 274 vatrogasaca, 99 vozila

Potrebno je istaknuti da je broj svih vatrogasnih intervencija na području RH od 7:00 sati 29. ožujka do 7:00 sati 30. ožujka 413, na kojima je kumulativno sudjelovalo 694 vatrogasnih organizacija s ukupno 2238 vatrogasaca i 758 vatrogasnih vozila.

U Gradu Zagrebu je u ovom razdoblju zabilježeno 268 intervencija, dok je u Zagrebačkoj županiji zabilježeno 35 intervecija na uklanjanju posljedica nevremena. Uz zagrebačke profesionalne i dobrovoljne vatrogasce, u Zagrebu su angažirana i vozila za rad na visini iz JVP Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Daruvar i Petrinja, izvijestili su iz HVZ.

