Vatrogasci gasili požare i otvarali stanove: Dojava i o požaru na turističkom brodu

Prema informaciji Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 4. ožujka u 6 sati do 5. ožujka u 6 sati, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Splita dvaput su intervenirali zbog otvaranja vrata u stanovima. Jedna intervencija zabilježena je u Ulici Neslanovac, a druga u Ulici Ruđera Boškovića.

Tijekom jučerašnjeg dana zabilježena su i dva požara otvorenog prostora. U Balićima je u 15:50 planula trava na površini od oko jednog hektara. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Dugopolje s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca, a požar je ugašen deset minuta kasnije.

Istoga dana u 18:30 zabilježen je još jedan požar otvorenog prostora na području Župe, gdje su intervenirali vatrogasci DVD-a Zagvozd s dva vozila i sedam vatrogasaca.

Nešto ozbiljnija situacija zabilježena je u Jasenicama, u mjestu Bajnice, gdje je u 21:51 zaprimljena dojava o požaru na turističkom brodu. Na intervenciju su izašli vatrogasci DVD-a Dalmacija Dugi Rat, DVD-a Omiš te Javne vatrogasne postrojbe Podstrana.

Prema posljednjim informacijama, i sinoć u 21 sat vatrogasci su još uvijek radili na sanaciji požarišta, a tijekom noći na terenu su ostali vatrogasci iz Dugog Rata i Omiša.