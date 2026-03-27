Vatrogasci diljem zemlje imali pune ruke posla, pogledajte gdje najviše

Jako nevrijeme koje je 26. siječnja pogodilo gotovo cijelu Hrvatsku izazvalo je velike probleme u prometu, prvenstveno zbog srušenih stabala na prometnice i vozila te oštećenih objekata. Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7:00 sati 26. ožujka do 7:00 sati 27. ožujka na području Republike Hrvatske zabilježeno je 900 vatrogasnih intervencija na kojima su kumulativno sudjelovale 954 vatrogasne organizacija s ukupno 2808 vatrogasaca i 958 vatrogasnih vozila.

Prema pristiglim podacima o intervencijama povezanima s nevremenom, broj do sada zabilježenih intervencija po županijama je:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Grad Zagreb - 300 intervencija, angažirano 1150 vatrogasaca, 350 vozila

Zagrebačka županija - 260 intervencija, angažirano 720 vatrogasaca, 280 vozila

Sisačko-moslavačka - 20 intervencija, angažirano 55 vatrogasaca, 25 vozila

Međimurska županija - 25 intervencija, angažirano 142 vatrogasaca, 38 vozila

Koprivničko-križevačka - 30 intervencija, angažirano 70 vatrogasaca, 30 vozila

Varaždinska županija - 30 intervencija, angažirano 100 vatrogasaca, 40 vozila

Karlovačka županija - 30 intervencija, angažirano 90 vatrogasaca, 32 vozila

Krapinsko-zagorska županija - 50 intervencija, angažirano 200 vatrogasaca, 66 vozila

Istarska županija - 30 intervencija, angažirano 70 vatrogasaca, 40 vozila

Primorsko-goranska županija - 60 intervencija, angažirano 180 vatrogasaca, 70 vozila

Vatrogasci su intervenirali i na prometnoj nesreći u željezničkom prometu u mjestu Budančevica (Kloštar Podravski) za koju je JVP Đurđevac (Koprivničko-križevačka županija) zaprimio dojavu dana 26. ožujka u 18:01. Zbog olujnog nevremena, na pruzi Kloštar Podravski-Bjelovar između Kloštra Podravskog i Sirove Katalene palo je stablo preko pruge na koje je naletio vlak iz pravca Bjelovara te je prednji vagon izletio iz tračnica. Uslijed nesreće dvije osobe su lakše ozlijeđene, a HMP je zbrinula iste. Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP Đurđevac i DVD-a Kloštar Podravski. Intervencija vatrogasaca je završila u 19:57 sati.

Naši vatrogasci u navedenim županijama su i dalje na terenu te saniraju posljedice nevremena. Očekujemo da će se intervencije nastaviti tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pozvao građane na dodatan oprez do smirivanja vremenskih uvjeta.