Vatrena stihija u Dalmaciji: U plamenu nestalo 18 tisuća komada peradi

Danas ujutro, malo prije devet sati, vatrogasni Operativno-komunikacijski centar dobio je dojavu o požaru u peradarniku u Jankolovici pokraj Biograda na Moru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić je za Zadarski rekao kako su vatrogasci u kratkom roku stigli na požarište, no peradi nije bilo spasa.

"Na teren je izašlo 13 vozila i 30 vatrogasaca iz JVP-a Biograd na Moru te DVD-ova Biograd na Moru, Drage, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov te Polača. Iako su vatrogasci došli u roku od samo par minuta, cijeli peradarnik bio je zahvaćen požarom.

Prema riječima osoba odgovornih unutar tvrtke, u peradarniku se u trenutku požara nalazilo preko 18 tisuća komada peradi koje su sve stradale. Požar je u potpunosti lokaliziran u 10 i 15 sati", istaknuo je Rudić.



