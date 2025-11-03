Vaš glas može donijeti pobjedu Splitsko-dalmatinskoj županiji: Online glasanje otvoreno do 9. studenog

Građani diljem Hrvatske upravo odlučuju o dobitnicima nagrade CIGLA STANOVANJA - javno glasanje otvoreno je do 9. studenoga 2025., a svečana dodjela održat će se u petak, 5. prosinca 2025., u 10:00 u Kući Europe u Zagrebu.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA uvrštena je među finaliste nacionalne nagrade CIGLA STANOVANJA 2025., priznanja koje ističe projekte i inicijative koje stanovanje u Hrvatskoj čine priuštivijim, održivijim i kvalitetnijim. Nakon što je stručni žiri proučio pristigle prijave i odabrao najbolje, o dobitnicima odlučuje javnost putem anonimnog online glasanja. Nagrada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u 2024. godini.

Finale CIGLE STANOVANJA potvrda je da SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA provodi rješenja koja izravno poboljšavaju uvjete stanovanja što pokazuje da stanovanje nije samo „kvadrat“, nego temelj sigurnosti, dostojanstva i kvalitetnog života.

Podržite finaliste:

Javno glasanje je otvoreno i anonimno - provodi se putem online obrasca dostupnog na platformi ZGRADOnačelnik.hr.

Pobjednici su kandidati s najviše glasova u svojoj kategorij kojima će biti dodijeljena nagrada CIGLA STANOVANJA

Rok za glasanje: do nedjelje, 9. studenoga 2025. (do kraja dana).

Dobitnici će biti proglašeni i nagrađeni na konferenciji i svečanosti CIGLA STANOVANJA 2025. koja se održava 5. prosinca 2025. (petak) u 10:00, Kuća Europe, Zagreb. Sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu putem online obrasca.

Nagrada CIGLA STANOVANJA dio je šireg projekta „Stanovanje po mjeri“ platforme ZGRADOnačelnik.hr, koji promiče rješenja za priuštivo, održivo i stabilno stanovanje te prepoznaje najbolje prakse javnih institucija i organizacija/poslovnih subjekata u Hrvatskoj. Cilj nagrade je potaknuti modele i politike koji spajaju javnu korist, kvalitetu prostora i stvarne potrebe građana.

Pozivamo sve građane da glasaju za svog favorita, prijave se i dođu na svečanost 5. prosinca u Kuću Europe te podijele vijest jer svaka priča o uspjehu potiče nove projekte u našim zajednicama.