Varaždinski Kranks stiže u Split: rock večer u Ghetto klubu, nakon koncerta house party uz DJ Madgroovea

U sklopu projekta SASopen ROCK EDITION, koji se svakog tjedna održava u Academia Clubu Ghetto u Splitu, ovog petka na pozornicu stiže varaždinski bend Kranks.

Riječ je o četvrtom od ukupno 16 planiranih izdanja koncertne sezone, a ujedno i prvom gostovanju izvođača koji dolazi izvan Dalmacije. Prethodna tri izdanja, na kojima su nastupili Kosturi, makarski Beg i drniški Morlaq, okupila su velik broj posjetitelja i ispunila klub Ghetto.

Organizatori ističu kako im je posebno važno to što program ima snažnu podršku lokalne glazbene scene. Na koncertima se redovito okupljaju članovi brojnih splitskih i dalmatinskih bendova koji dolaze poslušati svoje kolege, što je jedan od glavnih ciljeva projekta.

Nakon rock koncerta večer se nastavlja uz SASopen HOUSE EDITION. Za glazbu će biti zadužen DJ Madgroove, dok će warm up odraditi mladi splitski DJ exitcastles kojemu će ovo biti prvi nastup.

Bend Kranks osnovan je početkom 2021. godine u Varaždinu, a njegovi članovi prethodno su svirali u nekoliko bendova sa sjevera Hrvatske. Svoj stil opisuju kao jungle punk, a u neobičnom sastavu koriste saksofon, trubu, bubanj i čak dvije bas gitare.

Početkom 2022. objavili su EP „Take One Under Ground“ s šest pjesama, koji je naišao na vrlo dobre reakcije glazbenih portala. Nakon toga uslijedili su brojni nastupi po klubovima i festivalima u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje su dosad održali više od 50 koncerata.

Prvi studijski album „3.15 AM“, objavljen 2024. godine, također je dobro primljen kod publike i kritike te se našao na brojnim godišnjim listama najboljih regionalnih izdanja. Bend trenutno priprema i novo izdanje pod nazivom „Babin Kut“, čiji se izlazak očekuje u proljeće 2026.

DJ Madgroove posljednjih se godina u potpunosti posvetio elektroničkoj glazbi, s fokusom na house i tech-house zvuk. Osnivač je projekta MAD EVENTS i poznat po energičnim setovima te snažnoj povezanosti s publikom.

Mladi splitski DJ exitcastles, pravim imenom Bepo Dragičević, predstavit će se publici kao warm up izvođač. Njegov stil karakteriziraju melodičnost, dinamika i izražen osjećaj za atmosferu na plesnom podiju.