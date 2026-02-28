VARAŽDIN – HAJDUK 1-1: Poluvrijeme u Varaždinu, Hajduk poveo preko Rebića, Tavares vratio Varaždince

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17:45 igraju protiv Varaždina utakmicu 24. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je 1:1. Hajduk je poveo preko Rebića u 23. minuti, no u 41. je Tavares poravnao rezultat.

Bijeli se trenutačno nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 46 bodova, odnosno pet manje od trenutačno vodećeg Dinama. Momčad trenera Garcije u nedjelju je upisala treću uzastopnu pobjedu savladavši Rijeku s 1:0 na Poljudu, pogotkom Livaje na asistenciju Marešića.

Varaždin kojeg vodi trener Nikola Šafarić trenutačno drži petu poziciju s osvojena 32 boda, isto koliko ima i trećeplasirana Rijeka. U posljednjem kolu Varaždin je u nedjelju na domaćem terenu s visokih 4:0 poražen od Dinama.

Trener Garcia u odnosu na susret s Rijekom ponovno može računati na Rebića koji je odradio suspenziju zbog četiri žuta kartona, dok u kadru neće biti Sigura koji je u Jadranskom derbiju dobio izravni crveni karton. Zbog ozljeda i dalje nema Almene i Dialla.

U kadru Varaždina zbog četiri žuta kartona neće biti Škaričića i Vuka.

Hajduk u ovoj sezoni još nije uspio pobijediti Varaždin. U prvoj utakmici odigranoj u rujnu Varaždin je na domaćem terenu slavio s 2:0, dok je u studenom na Poljudu rezultat bio 1:1.

Glavni sudac utakmice je Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Anto Marić i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Fran Jović, a asistent VAR suca Ivan Vučković, obojica iz Zagreba.

Hajduk je prvi zaprijetio u prvoj minuti kada je Brajković šutirao, a Boršić odbio u korner, no nije bilo veće opasnosti po gol domaćina. Minutu je potom Rebić šutirao, otišlo je u novi korner, a nakon toga u još jedan, no pokušaji Bijelih nisu pronašli put do mreže. U sedmoj je minuti pokušao Duvnjak, no lopta je otišla daleko od okvira gola. Dvije minute kasnije Rebić je ubacio s lijeve strane, a Boršić izbio izvan igre za četvrti Hajdukov korner koji nije bio opasan. U 13. je minuti Latković pucao iz daljine, bio je to lak plijen za Silića. Minutu je potom Rebić poslao prizemnu loptu prema Livaji, očistili su domaćini.

U 15. je minuti Rebić ostao ležati na travnjaku nakon što ga je Latković nagazio po zglobu, Čulina nije zaustavio igru, iako je Rebić ostao ležati, ali domaćini su izbacili loptu, a Hajdukovo se krilo potom pridiglo i nastavio s igrom. U 19. je minuti Hajduk imao novi korner, međutim, ponovno nije bilo opasnosti po gol Varaždinaca. Minutu potom Rebić je ubacio, a Hrgović je izborio korner. U 23. minuti Hajduk je došao u vodstvo: Brajković je ubacio u kazneni prostor, Livaja je stigao do lopte nakon odbijanca i škaricama poslao loptu do natrčalog Rebića koji je zatresao mrežu za 0:1. Četiri minute kasnije Mamić je pokušao driblingom doći u izglednu poziciju za udarac, ali lopta mu je pobjegla. U 28. je minuti lopta je došla do Tavaresa, intervenirao je Raçi, a potom je Duvnjak pucao iznad vrata.

U 31. je minuti Hajduk zaradio novi korner, ali ponovno bez previše posla za Zeleniku. Dvije je minuti Posinković ubacio, no Silić je pravovremeno izišao s gola i uhvatio loptu. U 35. je minuti Varaždin Mamut prebacio Silića i zatresao mrežu Bijelih, no ranije je signalizirano zaleđe, stoga je pogodak poništen. Dvije minute kasnije Tavares je ubacio, a Splićani su izbili loptu u korner, prvi Varaždinov na utakmici. Latković je ubacio, a Silić je otklonio. U 41. je minuti Tavares poravnao rezultat: s ruba kaznenog udarca pogodio je gredu, a lopta je potom završila u golu za 1:1. Dvije minute potom Mamut je ponovno zatresao mrežu, no opet je signalizirano zaleđe. U 45. minuti Zelenika se dobro opružio na Livajin šut, nije bilo gola.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo s rezultatom 1:1.

VARAŽDIN: Zelenika - Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić - Canjuga, Duvnjak - Latković, Mamić, Tavares - Mamut

Klupa: Silić, Puclin, Jurić, Bočkaj, Punčec, Tepšić, Sikošek, Marina

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić -Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Kalik, Šego, Melnjak, Krovinović, Bamba, Šarlija, Skelin, Skoko