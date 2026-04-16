Napunite bidone! Dio potrošača u splitskom susjedstvu ostaje u petak bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, dio Splita i okolice ostat će privremeno bez opskrbe vodom.

Kako je priopćeno iz Vodovod i kanalizacije Split, potrošačima vode na području Općine Klis ,Ulice Pleštinići, Didovići i Sv.Kate će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana 17.04.2026. petak, u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također, molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjet tečenja.

Napomena: Auto-cisterna sa pitkom vodom nalazit će se u ulici Sv.Kate kod groblja - izvijestili su iz VIK-a.