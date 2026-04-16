Njemački gigant na koljenima? Ukida se 22 tisuće radnih mjesta, teški gubici, otkazi i milijarde troškova...

Njemačka tehnološka grupa Bosch je u krizi – i prvi put nakon godina bilježi gubitke. Pretjerani troškovi planiranih otpuštanja posebno su opterećenje, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa). Što će se dogoditi 2026. godine?

Milijarde eura troškova za otpremnine i američke tarife gurnule su tehnološku grupu Bosch duboko u crveno prošle godine. Rezultat nakon oporezivanja bio je gubitak od 400 milijuna eura, kako je financijski direktor Markus Forschner objavio na predstavljanju financijskih rezultata u Renningenu, piše Fenix.de.

U 2024. godini Boscheva dobit nakon oporezivanja već se prepolovila u odnosu na prethodnu godinu, ali je i dalje iznosila oko 1,3 milijarde eura. Prema glasnogovorniku, Bosch je posljednji put prijavio gubitak u kriznoj 2009. godini.

Glavni razlog pada su troškovi otpuštanja. Oni su opteretili rezultat za 2,7 milijardi eura, prvenstveno u obliku značajnih otpremnina. Stvarne isplate bit će postupne u sljedećim godinama. Nadalje, učinci tečaja, visoki troškovi i dodatne tarife također su imali negativan utjecaj.

Prema Forschnerovim riječima, to rezultira ukupnom slikom na koju snažno utječu posebni i jednokratni učinci – izvan stvarnih poslovnih rezultata. Iako je prilagođena dobit prije kamata i poreza (EBIT) također pala za oko 42 posto, ostala je pozitivna na 1,8 milijardi eura.

Prihod je blago porastao na 91,0 milijardu eura. To tvrtku stavlja znatno ispod vlastitih očekivanja. Bosch je već odgodio svoje dugoročne ciljeve.

Bosch mora uštedjeti milijarde

Teška ekonomska situacija prošle je godine teško pogodila Bosch. Najveći svjetski dobavljač automobilske opreme pati ne samo u svojoj osnovnoj djelatnosti već i u gotovo svim drugim poslovnim područjima. Na primjer, mnogi potrošači suzdržavaju se od kupnje uređaja poput hladnjaka, pećnica, perilica rublja, električnih alata i vrtne opreme zbog trenutne ekonomske klime, piše Fenix.de.

Prema vlastitim izjavama, Bosch više nije konkurentan u mnogim područjima. Kako bi preokrenuo stvari, menadžerski tim, na čelu s izvršnim direktorom Stefanom Hartungom, značajno smanjuje broj zaposlenih i organizacijske strukture.

Samo u svojoj diviziji dobavljača, tvrtka sa sjedištem u Gerlingenu u blizini Stuttgarta planira ukinuti do 22.000 radnih mjesta u sljedećim godinama. Daljnja smanjenja broja zaposlenih planirana su i u drugim područjima – uključujući podružnicu za kućanske aparate BSH i odjel električnih alata.

Pregovori o smanjenju broja radnih mjesta završeni

Prema navodima tvrtke, razgovori o smanjenju broja zaposlenih u odjelu za mobilnost sada su završeni. To će poboljšati buduću konkurentsku poziciju tvrtke s obzirom na rastući pritisak na cijene. Dogovorene mjere sada će se provoditi što je brže i odlučnije potrebno, ali i na najdruštveno odgovorniji mogući način, rekao je Hartung na predstavljanju financijskih rezultata.

Krajem 2025. godine grupa je zapošljavala oko 412.774 ljudi diljem svijeta – 5.085 manje nego godinu dana ranije. To odražava pomak iz Europe u druge regije svijeta.

Njemačka je nesrazmjerno pogođena ovim razvojem događaja, gdje se nalazi gotovo 30 posto radne snage. Ukupan broj zaposlenih u Njemačkoj bio je približno 123.000 – 6.700, odnosno pet posto, manje nego krajem prethodne godine.

Hoće li 2026. biti bolja za Bosch?

Ove godine tvrtka očekuje nešto bolje poslovanje. Iako uprava i dalje predviđa da će visoka razina neizvjesnosti – posebno nepredvidiv utjecaj rata na Bliskom istoku – nastaviti negativno utjecati na inflaciju i globalni gospodarski učinak te da će cjenovni i konkurentski pritisci ostati visoki, Bosch je ipak uspio održati prodaju na otprilike istoj razini kao i prethodne godine u prvom tromjesečju.

Nadalje, tvrtka računa na to da će prvi pozitivni učinci programa smanjenja troškova postati očiti. To je ključni preduvjet za profitabilan rast, rekao je Hartung.

Uprava Boscha cilja rast prodaje od dva do pet posto u 2026. godini, s očekivanim većim postotkom operativne dobiti. Umjesto dva posto, kako je predviđeno za 2025. godinu, menadžeri sada predviđaju četiri do šest posto.

Robert Bosch GmbH, poznatija pod skraćenicom Bosch, njemačka je međunarodna korporacija i jedna od vodećih u svijetu u proizvodnji kućanskih uređaja, elektronike i bijele tehnike. Najveći je europski proizvođač autodijelova.[2] Također, bavi se i razvojem sigurnosnih sustava u termotehnologiji i inženjerstvom. Po obliku je društvo s ograničenom odgovornošću (GmbH) i nalazi se u većinskom vlasništvu Zaklade Robert Bosch GmbH (92%).

Zajedno s brojnim drugim njemačkim međunarodnim korporacijama i velikim poduzećima, jedan je od osnivača Europske škole za mendažment i tehnologiju u Berlinu.

Sjedište tvtke nalazi se u Gerlingenu kraj Stuttgarta.