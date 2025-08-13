Varali na uvozu rabljenih auta i utajili preko 500 tisuća eura, evo detalja

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana i tri trgovačka društva zbog zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza, sve u sklopu organizirane skupine, prenosi Index.

Složena shema uvoza rabljenih vozila

Prema optužnici, prvooptuženi M.G. je od siječnja 2023. do travnja 2024. u Zagrebu, kao odgovorna osoba i stvarni voditelj više povezanih društava, okupio ostale optuženike kako bi umanjili obvezu plaćanja PDV-a pri uvozu rabljenih osobnih vozila iz drugih država članica EU. Društva su, suprotno zakonu, PDV trebala obračunati i platiti pri prodaji vozila u Hrvatskoj, no optuženici su na temelju lažnih računa prikazivali fiktivne transakcije između povezanih tvrtki.

Drugi i treći optuženi pomagali su u nabavi i unosu vozila koristeći mrežu tvrtki osnovanih za prijevarne svrhe. Četvrti optuženi je, prema uputama prvooptuženog M.G., osnovao jedno od tih društava, dok je peti optuženi bio direktor druge tvrtke pod njegovom kontrolom.

Fiktivni računi i gotovinske isplate

Optuženici su, nakon unosa vozila u Hrvatsku, izrađivali račune kojima su neistinito prikazivali da su ih prodali vlastitim povezanim društvima, a zatim su u knjigovodstvu evidentirali te račune kao osnovu za odbitak pretporeza. U prijavama PDV-a iskazivali su odbitke na temelju tih nevjerodostojnih dokumenata, čime su smanjivali poreznu obvezu.

Novac od prodaje, kao i iznosi uplaćeni po lažnim računima, dijelom su koristili za plaćanje dobavljača, a dijelom su ga podizali u gotovini i zadržavali za sebe.

Šteta i nepripadna korist

Državni proračun oštećen je za 584.920 eura, dok su optuženici, prema USKOK-u, nezakonito zaradili više od 314 tisuća eura, koje su međusobno podijelili. Pritom su tri optužena trgovačka društva stekla dodatnu nepripadnu korist od ukupno više od 572 tisuće eura.