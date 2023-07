– Novi video uradak iz kreativne radionice neformalne satirične družine pojedinaca nepomirljivih karaktera i svjetonazora, Korea Production - VANpansionska ponuda when he is NOT at home.

Sportaši i studenti s 27 europskih sveučilišta na nadolazećem 13. Europskom sveučilišnom prvenstvu u futsalu ostvarit će više od pet i pol tisuća noćenja u idućih 10 dana. Iako sport može biti jaka poluga u razvoju turizma našeg grada, najveći turistički proizvod našeg Splita je neosporno Dioklecijanova palača, koja je 1979. uvrštena u UNESCO-ov popis svjetske baštine.

UNESCO ističe fenomen jednog suvremenog modernog života grada koji je u sebi sačuvao rimsku imperijalnu palaču, i to iznimno dobro, kao nijedna od carskih palača. Jasno je da će uspjeh na turističkom tržištu postići one turističke destinacije koje najbolje odgovaraju na preferencije turista i koje razvijaju destinacijski proizvod kojim se ostvaruje specifičnost, prepoznatljivost i autentičnost. S obzirom da ne postoje dvije destinacije s istim kulturnim resursima, glavni preduvjet za razvoj kulturnog turizma je postojanje kulturnih resursa koje je moguće turistički valorizirati bez ili s minimalnim utjecajima turizma na resurse.

Kako to rade renomirani turistički djelatnici, Predsjednik i Sekretar komiteta, pogledajte ovdje, u nadrealnom svijetu neformalne satirične družine Korea Production.

„Kad biste vidjeli gdje sam se skrasio, ne biste me nikad tražili da se vratim“. - Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan, progonitelj kršćana.

Respect & Enjoy. Act like he is at home.