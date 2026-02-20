Vandal devastirao ploču klesarske škole na Braču. Nije znao da ga kamera snima

Iz Pučišća na otoku Braču stiže vijest o vandalizmu na zgradi škole, koja je othranila generacije.

- Nažalost, ne možemo na našoj stranici uvijek objavljivati samo dobre vijesti. Jutros nas je, na naše veliko zaprepaštenje, dočekao ovaj ružni prizor. Još uvijek nepoznati počinitelj oskvrnuo je crvenom bojom spomen-ploču ugrađenu u zgradu Klesarske škole.

Spomen je ploča to Pučišćanima, našim sumještanima - nonotima, očevima, prijateljima, ubijenim civilima od ruke fašista u Drugom svjetskom ratu. Jutros je ona, u lošem duhu podjela koje trenutno vladaju u našoj zemlji, uništena. Klesarska škola oštro osuđuje ovaj čin i sve one koje ga opravdavaju te će spomen-ploču obnoviti - koliko god puta to bude potrebno - objavili su iz Klesarske škole Pučišća.

S obzirom da su počinitelji snimljeni videonadzorom, ne bi trebalo biti problema u identificiranju divljaka koji su počinili ovakav vandalizam:

- Policija je preuzela posao pregleda sadržaja nadzorne kamere i počinitelj će im vjerojatno biti poznat vrlo brzo. Cilj objave je da pratitelji budu svjesni kakav se vandalizam događa oko nas - poručili su iz škole.