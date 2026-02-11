Valentinovo za šapice: Split prikuplja pomoć za napuštene životinje

Za nadolazeće Valentinovo u Splitu se organizira humanitarna akcija s drugačijim predznakom – umjesto klasičnih darova, građani su pozvani darovati ono najpotrebnije napuštenim životinjama.

U suradnji sa Zakladom Bestie, Gradski kotar Spinut pokreće akciju prikupljanja potrepština za sklonište za napuštene pse i mačke. Cilj je osigurati osnovne uvjete za brigu o životinjama koje čekaju svoj novi dom.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Prikuplja se hrana i suplementi za pse i mačke, sredstva za dezinfekciju, kao i deke, ručnici, plahte te ostale potrepštine nužne za svakodnevno funkcioniranje skloništa.

Građani svoje donacije mogu donijeti u prostorije Gradskog kotara Spinut (A. G. Matoša 29, Split) u petak od 14 do 20 sati te u subotu od 10 do 18 sati.

Organizatori poručuju kako je ovo prilika da se Valentinovo obilježi gestom solidarnosti i ljubavi prema onima koji ne mogu sami zatražiti pomoć.