Valentina Miletić: "Prestrašno mi je da se to događa, ali ako se povučem, oni su pobijedili"

U nekim državama žene u nogometnim TV studijima još shvaćaju kao ukras i vizualno obogaćenje emisije, kad pogledam emisije u Italiji i Španjolskoj, to je zaista poražavajuće i tad je bolje uopće nemati ženu u emisiji, rekla je Valentina Miletić na temu panela Glas(ne) žene u sportu, na Sport Festu u Poreču.

- Nije poanta toga da dovedemo više žena samo da ih bude, nego da razumiju materiju jer mogu pružiti puno više od izgleda i ne vidim zašto bi muškarac morao biti bolji ili sposobniji od žene. Nije mi bilo opterećenje takvo shvaćanje i stereotipi u javnosti, to me je motiviralo jer ljudi samo čekaju grešku u računaju da ne znaš ništa. Ipak, teže je držati razinu nego na počecima.

Koliko vam smetaju negativni komentari ili vas potiču?

- Kad bismo ih čitali previše i uzimali k srcu, najbolje bi bilo da nitko ništa ne radi. Mi možda jesmo slučajevi kakvih nema previše, ali ljudi se moraju naviknuti na to. Upravo sam počela s novom emisijom, stavila sam isječak i vidjela komentar na društvenim mrežama u kojem gospodin kaže da mu je dosta toga da se žene pita nešto, gdje su pravi muški novinari. I mislim si da upravo on treba odgojiti žensku osobu koju ima kraj sebe, što sam vidjela na profilnoj slici, pokazati joj put u svijet. Meni je prestrašno da se takve stvari događaju, ali u takvom smo društvu da moramo biti spremni na to. Ako se povučem, oni su pobijedili. Ne trebaju mi veće kritike od vlastitih, sama seb tražim greške i najveća sam kritičarka - govori Valentina za 24 sata.