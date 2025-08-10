Close Menu

Uznemirujući prizori: Više mrtvih dupina zatečeno u blizini Pelješkog mosta

U moru pronađeni mrtvi dupini

U akvatoriju između Pelješkog mosta i Kleka zabilježena je potresna scena – nekoliko mrtvih dupina plutalo je morem. O ovoj nesretnoj pojavi javnost je obavijestio Lignjolov Eging Club Neum putem svoje Facebook stranice, uz upozorenje da su priložene fotografije vrlo uznemirujuće.

"Često donosimo lijepe priče, no nažalost, ponekad naiđemo i na slučajeve poput ovog o uginulim dupinima. Ne možemo sa sigurnošću reći što je bio uzrok, no velika je vjerojatnost da je riječ o ljudskom faktoru", naveli su članovi kluba.

O okolnostima stradavanja za sada nema službenih informacija.

