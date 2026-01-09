Uznemirujuća scena u Splitu: 23-godišnjak napao obitelj u stanu, policija otkrila što se dogodilo

U četvrtak 8. siječnja 2026. godine oko 23:00 sata u Splitu, 23-godišnjak je u rastrojenom stanju u obiteljskom stanu fizički napao uže članove svoje obitelji, javila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Tom prilikom oštrim predmetom 26-godišnjaku nanio je tešku tjelesnu ozljedu u vidu ozljede nosa, dok je 51-godišnjakinji nanio lakšu tjelesnu ozljedu u vidu ogrebotina na ruci.

"Uz nadzor policijskih službenika 23-godišnjak je prevezen i zadržan na liječenju u bolnici. Na mjestu događaja proveden je očevid, a kriminalističko istraživanje se nastavlja", otkrila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.