Uživo s "Četiri kafića" Caffe bar Mama prošao u finale! Marko Livaja i ekipa Gabina ispali

Humanitarni malonogometni turnir "Četiri kafića" počeo je u 16 sati u Kaštelima.

Dvorana na Sokolani u Kaštel Sućurcu ispunjena do zadnjeg mjesta ovacijama je dočekala ulazak hajdukovca Marka Livaje, te Božidara Radoševića čije su sjajne obrane osigurale ulazak njegove ekipe u finale turnira.

Turnir su otvorili ekipa caffe bara Gabine i caffe bara Mama.

Za Food&bar Gabine nastupili su : Vjekoslav Tomić, Hrvoje Maleš, Hrvoje Milić, Špiro Peričić, Andrija Balić, Marin Oršulić, Kaja Rogulj, Hari Rončević, Josip Božinović, Marko Livaja, Mate Bilić, Jerko Marinić Kragić, Fran Karačić i Lovre Kalinić. Voditelji ekipe su Denis Putnik i Vlatko Đolonga.

Za caffe bar Mama igrali su: Božidar Radošević, Filip Bradarić, Luka Vučko, Ante Kulušić, Tomislav Bušić, Jurica Vučko, Ivan Rodić, Marijan Budimir, Lovre Čirjak, Drago Gabrić, Roko Brajković, Petar Bosančić, Ante Kavelj i Ante Topić. Voditelj ekipe je Tomo Erceg.

"Caffe bar Mama" poveo je protiv ekipe "Gabina" 1-0, a onda je Tomislav Bušić izjednačio na 1:1. Fran Karačić osigurava vodstvo ekipi Mame, a za 2:1, a do kraja poluvremena Čirjak je izjednačio na 2:2.

U drugom poluvremenu Ɓušić je zabio gol za 3:2, a kapetan Hajduka izjednačio na 3:3. Caffe bar Mama poveo je nakon par minuta golom Rodića u rašlje, a Gabrić je svojim golom osigurao pobjedu i rezultat od 5:3.