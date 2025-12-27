Uživo s "Četiri kafića": B-Cool u golijadi srušio Balun i izborio finale

Drugu utakmicu humanitarnog turnira "Četiri kafića" koji se odigrava na kaštelanskoj Sokolani odigrale su ekipe caffe bara "B -Cool" i caffe bara "Balun". U ovoj utakmici pobjedu je odnijela ekipa B- Coola s rezultatom 6:4. Lukšićani su imali više prilika da povećaju vodstvo, a posebne ovacije publike zaslužio je golman Karlo Setić na vratima Baluna. U finalu trenutno igraju caffe bar Mama i caffe bar B-Cool.

Za Sport caffe Balun igrali su: Karlo Sentić, Gergo Lovrencsics, Tonio Teklić, Ante Vukušić, Marin Ljubičić, Drago Vuković, Mate Antunović, Antonio Klarić Kukuz, Darko Jozinović, Ivan Vuković Giga, Igor Musa, Stipe Bačelić Grgić i Andrija Vuković. Voditelj ekipe je Robert Jarni.

Za B-Cool brewery&pub nastupili su: : Žarko Luketin, Branimir Cipetić, Mateo Jurić Petrašilo, Ivan Strinić, Ivan Mamut, Ivan Božić, Anthony Kalik, Sandro Gotal, Josip Skoko, Ivan Katić, Noa Skoko i Marin Stojkić. Voditelj ekipe je Zoran Vulić.