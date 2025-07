Uživajte u današnjem predahu, jer se uskoro vraćaju vrućine. Ipak, na vidiku promjena koja bi mogla donijeti nevrijeme

Dok je jučerašnji dan većem dijelu zemlje donio osvježenje, ponegdje i nešto nestabilnosti, u Dalmaciji je bilo pretežno sunčano tek ponegdje uz kratkotrajne pljuskove. Upravo je Dalmacija bila najtoplija u zemlju, najviše dnevne temperature rasle su do vrućih 33°C.

Podno Velebita puše jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, a južnije je bura znatno slabija.

Do kraja tjedna očekuje nas stabilno vrijeme. Danas će biti najugodnije, a osobito od nedjelje ponovno toplije.

Danas će biti pretežno vedro. U noći i ujutro umjerena do pojačana bura, danju će prestati i okretati na zapadne smjerove. Popodne na moru može biti pojačanog vjetra zapadnih smjerova čiji će udari biti najjači na otvorenom moru i među otocima kasno popodne. Navečer će prestati i okrenuti na burin. Minimalne jutarnje temperature od 15 do 25°C. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

U subotu pretežno vedro. Tek navečer sa zapada umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab, dnevni. Navečer vjetar na moru u okretanju na slabo do umjereno jugo. Jutro malo toplije, danju neznatno toplije u odnosu na petak.

U nedjelju pretežno sunčano. Na moru će povremeno puhati umjereno jugo, prolazno i lokalno može biti pojačano. Od jutra toplije i sparnije, najviše dnevne temperature od 30 do 35°C.

Početak sljedećeg tjedna bit će vruć, ponegdje i vrlo vruć. U utorak će u mnogim mjestima biti toplije od 35°C. Prema aktualnim prognostičkim materijalima, u petak bi mogla nastupiti promjena vremena uz mogućnost lokalno jačeg nevremena, a u dane vikenda i uz osvježenje. No prognozirana sinoptička situacija bit će jasnija za nekoliko dana.