Uzimate ovaj dodatak prehrani? Ako ga previše koristite, može ozbiljno naštetiti vašem srcu

Prema Vijeću za odgovornu prehranu (CRN), 75 posto Amerikanaca uzima dodatke prehrani, od kojih gotovo svi vjeruju da su te tablete ključne za njihovo zdravlje. U teoriji to ima smisla. Kakvu bi štetu moglo prouzročiti unošenje dodatnih nutrijenata u tijelo? No većinu ljudi iznenađuje saznanje da Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) dodatke prehrani ne regulira kao lijekove, već kao podkategoriju hrane.

"To znači da proizvođač dodataka može na tržište plasirati bilo što za što vjeruje da je sigurno", objasnio je za Američko liječničko udruženje (AMA) Pieter Cohen, dr. med., internist u Cambridge Health Alliance i izvanredni profesor medicine na Harvard Medical School, prenosi N1.

"Zadatak FDA-e je identificirati proizvode koji uzrokuju štetu nakon što su već na tržištu i ukloniti ih s polica", dodaje.

Dakle, nadzor nad time što se nalazi u vašim dodacima i koji su sigurni doziranja vrlo je ograničen. Što se potonjeg tiče, liječnici upozoravaju da jedan iznimno čest dodatak može imati ozbiljne kardiovaskularne rizike ako se uzima u prekomjernim količinama.

Dodaci kalcija mogu povećati rizik od oštećenja srca

Kalcij je mineral koji se najčešće povezuje sa zdravljem kostiju. Osim toga, "vašem srcu, mišićima i živcima također je potreban kalcij za pravilno funkcioniranje", navodi Mayo Clinic.

No prema Nacionalnim institutima za zdravlje (NIH), do 40 posto odraslih u SAD-u unosi manje od preporučene količine kalcija, što povećava rizik od niske koštane mase, prijeloma i osteoporoze.

Odrasli muškarci trebali bi unositi 1.156 mg kalcija dnevno, dok žene trebaju ciljati na 1.009 mg. Budući da mnogi te ciljeve ne postižu prehranom, okreću se dodacima kalcija.

Međutim, ako pretjerate s tim dodacima, vaše srce moglo bi biti ugroženo

U studiji iz 2016., objavljenoj u časopisu Journal of the American Heart Association, istraživači s Johns Hopkins Medicine i Sveučilišta Sjeverne Karoline (UNC) u Chapel Hillu analizirali su 10 godina medicinskih testova na više od 2.700 pacijenata kako bi ispitali uzroke srčanih bolesti.

Zaključili su da uzimanje kalcija u obliku dodataka "može povećati rizik od nakupljanja plaka u arterijama i oštećenja srca".

"Kako osoba stari, kalcijem bogat plak nakuplja se u glavnoj krvnoj žili tijela, aorti, i u drugim arterijama, ometajući protok krvi i povećavajući rizik od srčanog udara", objašnjavaju istraživači.

Mnogi pogrešno misle da je više uvijek bolje

Kada je riječ o upotrebi vitaminskih i mineralnih dodataka, osobito dodataka kalcija koji se uzimaju za zdravlje kostiju, mnogi Amerikanci misle da je više uvijek bolje", rekla je u izjavi koautorica studije Erin Michos, dr. med., sadašnja direktorica kardiovaskularnog zdravlja žena na Johns Hopkinsu. "No naša studija pridonosi korpusu dokaza da višak kalcija u obliku dodataka može štetiti srcu i krvožilnom sustavu."

I drugi liječnici slažu se da povišene razine kalcija u krvi — stanje poznato kao hiperkalcemija — mogu biti problematične za zdravlje srca.

"Hiperkalcemija može ozbiljno utjecati na funkciju srca i kardiovaskularni sustav te može uzrokovati aritmije (povećanje nepravilnih otkucaja srca) i EKG abnormalnosti zbog toga što povišene razine kalcija remete električnu aktivnost srca", ranije je za Best Life objasnila Brynna Connor, dr. med., zdravstvena ambasadorica NorthWestPharmacy.com.

"To je zato što je kalcij pozitivno nabijeni ion koji, kada je u krvi u normalnim količinama, pomaže prenošenju električne aktivnosti do srca (kao i do mišića i mozga)", nastavila je. "Međutim, kada je kalcija u krvi previše, može promijeniti električnu aktivnost srca, uzrokujući promjenu srčanog ritma."

Ipak, ne biste trebali ograničavati unos kalcija prehranom

Liječnici se, međutim, slažu da hiperkalcemiju rijetko uzrokuje prehrana. Zapravo, studija iz 2016. pokazala je da "prehrana bogata namirnicama s puno kalcija djeluje zaštitno".

Vjerojatno je to zato što tijelo različito metabolizira prehrambeni kalcij i dodatke kalcija.

"Moguće je da dodaci sadrže kalcijeve soli ili da se radi o uzimanju velike doze odjednom koju tijelo ne može preraditi", objasnio je u izjavi autor studije John Anderson, doktor znanosti, profesor emeritus nutricionizma na Gillings School of Global Public Health pri UNC-u.

Stoga, ako želite povećati unos kalcija putem hrane, sljedeće namirnice vrlo su bogate kalcijem:

obični, nemasni jogurt

obogaćeni sok od naranče

djelomično obrani mozzarella sir

sardine

obrano mlijeko

obogaćeno sojino mlijeko

tofu

konzervirani losos

svježi sir (cottage cheese)

obogaćene žitarice za doručak

špinat

Važno je i razumjeti da je za odgovarajuću apsorpciju kalcija tijelu potreban i vitamin D. Ako vas brine da su vam razine kalcija niske ili razmišljate o uzimanju dodatka kalcija, najprije razgovarajte sa svojim liječnikom.