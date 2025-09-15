Uzgajivači iz Vrgorca očajni: Grožđe stoji neprodano, tržište zatrpano uvozom

Uzgajivači grožđa s područja Vrgorca ne znaju kamo će sa svojim zrelim i slatkim voćem. Tvrde da oko 100 tona stolnog grožđa stoji neprodano i spremno za tržište, a trgovački centri i tržnice puni su onog uvoznog. Osim tržišta, dodaju, uništava ih i svaka jača kiša, piše Dnevnik.

"Naše je izgledom puno bolje, samo što naše ne može trajati nego tri dana, a njihovo traje sedam dana. I ovi koji prodaju oni su zadovoljni... Ajde vi meni recite - sedam dana isto, tu nešto nije onda u redu. Čime oni to prelijevaju? Ili stavljaju neko silikonsko sredstvo? U nešto ga moraju potapati", komentirao je Miroslav Ivičević, uzgajivač grožđa.

Osim što nema otkupa, veliku štetu napravile su im kiše i poplave jer Vrgoračko polje ima lošu odvodnju.

"Polje Jezero broji od 13 do 14 milijuna trsova loze. Od toga ima 20 do 30 posto stolnoga grožđa. To nije neznatna količina, za nju bi stvarno trebali razmišljati i tražiti tržište i plasman. Velik je trošak i muka, ali ne možemo napraviti ništa", komentirao je Davor Barbir.

I dok građani kupuju po pola kilograma uvoznog, skupog grožđa u trgovini, ovdje tone slatkog voća - propadaju.