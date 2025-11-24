Uzbudljivo šesto kolo Splitske košarkaške lige: Velik preokret UKV-a i uvjerljivi Adriatic

Šesto kolo Splitske košarkaške lige donijelo je niz zanimljivih utakmica, visok ritam igre i nekoliko iznenađenja. Favoriti su u većini susreta opravdali očekivanja, a gledatelji su imali priliku vidjeti i neke nesvakidašnje košarkaške trenutke, uključujući nastup čak dva para očeva i sinova u dresu KK Dems.

Od napetih dvoboja i velikih preokreta do dominacija favorita, šesto kolo pokazalo je da se tempo i forma ekipa sve više dižu kako se sezona 25/26 razvija.

Adriatic OG – Uvik Kontra 93:55

Iako konačni rezultat sugerira laganu pobjedu Adriatica, za ostanak na stopostopnom učinku morali su se dobrano potruditi. Veći dio utakmice vodili su desetak razlike, a uporni igrači Uvik Kontra nisu dozvoljavali da se odvoje. Početkom zadnje četvrtine ipak im je popustila koncentracija pa je na kraju rezultat otišao na jako veliku razliku. Kod pobjednika je najbolji bio Ivan Vitaljić s 22 poena, dok je u poraženih najviše zabio Lovre Armanda 23 poena.

KK Dems – SIS Basketball 69:44

U drugoj utakmici kola aktualni prvaci su priliku za igru dali igračima koji su dosad igrali manju minutažu. To ih nije omelo da cijelu utakmicu kontroliraju rezultat i tempo. U njihovim redovima u ovom kolu su zaigrala dva para očeva i sinova, Lašić i Vrdoljak, te time sigurno oborili neki rekord jer sumnjamo da se slična pojava dogodila na košarkaškim terenima dosada. Kod pobjednika je Lovre Špralja zabio 20 poena, dok je kod poraženih Marko Akrap zabio 13.

Pošk D.G. – KK Marjan 73:86

Prvi dan smo zatvorili odličnom utakmicom Poška i Marjana. Ritam utakmice pogotovo u prvom dijelu je bio izrazito brz za rekreativnu košarku, a rezultat je konstantno prelazio s jedne strane na drugu. Pred kraj poluvremena, a pogotovo početkom drugog Marjan je uspostavio kontrolu nad utakmicom i počeo povećavati svoju prednost, te na kraju odnio zasluženu pobjedu i povratak na drugo mjesto skupine. Kod pobjednika se istaknuo Niko Zdrilić sa 28 poena, a kod poraženih Matej Katavić sa 23 poena.

UKV Adriatic – Bambina 90:79

Borba za drugo mjesto u svojoj skupini nam je pružila odličnu utakmicu. Prvo poluvrijeme je obilježilo veliko vodstvo Bambine koje se u jednom trenu popelo i do 17 razlike. Prema kraju poluvremena UKV je smanjivao prednost, da bi krajem treće četvrtine uspio potpuno anulirati vodstvo Bambine. U četvrtoj četvrtini više snage i preciznosti je pokazao UKV koji sada ostaje samostalno pratitelj aktualnih prvaka na čelu grupe A. Kod pobjednika je najbolji bio Luka Odak sa 20 poena, dok je u poraženih Luka Petrašić postigao 22.

U.S.Herceg Bosne – Maestral 75:51

U zadnjoj utakmici kola ostali smo zakinuti za napetiju utakmicu jer su obje momčadi došle u oslabljenim sastavima. U takvom odnosu snaga bolje se snašla momčad Studenata koja je upisala i treću pobjedu u nizu. Kod pobjednika je najbolji bio Ante Čavar s 22 poena, a kod poraženih Lucian Kalebota sa 22 poena.

Sve utakmice i sažetke možete pogledati na našoj stranici https://splithoops.hr/ ili našem youtube kanalu https://www.youtube.com/@SplitskaKosarkaskaLiga