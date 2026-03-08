Uzbudljivo i u BiH nogometu, Štimčev Zrinjski lovi vodećeg Borca

Nogometaši Zrinjskog pobijedili su Radnik iz Bijeljine s 2:1 na stadionu Pod Bijelim brijegom u susretu 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Mostarska momčad tako je nastavila utrku za vodećim Borcem iz Banje Luke, za kojim zaostaje šest bodova.

Zrinjski je od početka utakmice nametnuo ritam i već u devetoj minuti stvorio prvu priliku, no golman gostiju obranio je pokušaje Duje Dujmovića i Tomija Jurića. Domaći su poveli u 30. minuti kada je Antonio Ilić, na asistenciju Karla Abramovića, završio lijepu akciju Mostaraca.

Do kraja prvog dijela Zrinjski je imao još jednu dobru priliku, ali je Abramovićev udarac iz izgledne pozicije bio blokiran pa se na odmor otišlo s minimalnom prednošću domaćih.

Mostarci su u nastavku nastavili pritiskati. U 52. minuti dosuđen je jedanaesterac za Zrinjski, a siguran izvođač bio je Tomi Jurić, koji je povećao vodstvo na 2:0.

Radnik je nakon toga zaigrao nešto bolje te je u 81. minuti smanjio zaostatak. Strijelac je bio Njegoš Kupusović nakon asistencije Danila Teodorovića, no do kraja susreta gosti nisu uspjeli doći do izjednačenja.