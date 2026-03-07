Užasne scene na Maksimiru! Igrač Varaždina ozlijeđen, završio je u hitnoj pomoći

U želji da prvi dođe do lopte, Mamut je uklizao prema Lokomotivinom golmanu Josipu Posavcu i ružno na njega naletio.

Obojica su ostali ležati, ali se Posavec ubrzo pridigao, no odmah je bilo jasno da je Mamut teže stradao. Lokomotivin igrač Denis Kolinger signalizirao je klupama da nešto nije u redu i ubrzo su do Mamuta stigli liječnici i vozilo s nosilima, piše tportal.

Mamutu je palac puknuo na, čini se, nekoliko mjesta. Mamut je ustao, sjeo na vozilo, dobio žuti karton zbog prekršaja i onda otišao do kola hitne pomoći.

Upozoravamo vas da su scene na 1:55 u ovom videu uznemirujuće.

