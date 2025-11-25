Užasan i mučan prizor kod dalmatinskog otoka. Ovaj dupin vjerojatno je uginuo u mukama: "Apsolutno je moguće..."

Uginuli dupin pronađen je nasukan na jednoj od supetarskih plaža, u ponedjeljak 24. studenog, negdje oko 15 sati.

"Šaljem vam video uginulog dupina u plićaku na plaži iz razloga jer neznam kome bi se obratila da ga se makne s plaže", kaže čitateljica Morskog HR s Brača.

U ovakvim slučajevima uvijek je najbolje zvati lokalne veterinare ili policiju, koja će obavijestiti veterinarsku službu.

Umiru u mukama

Prema vidljivim ozljedama na čeljusti i ispod vrata, dupin je, kako se čini, nažalost uginuo od nekog vanjskog uzroka. Vrlo moguće da se radi o ribarskoj mreži.

"Apsolutno je moguće da je u pitanju ribolovni alat s akutnim smrtnim ishodom", kazao je za Morski HR dr. Andrej Gajić, međunarodno priznati stručnjak u morskoj biologiji i patobiologiji.

Dupin koji se zapetlja u ribarsku mrežu najčešće ugiba zbog gušenja, odnosno utapanja, jer ne može izroniti na površinu mora kako bi disao zrak. Dupini su, kao i ljudi, sisavci koji dišu zrak, a mreža ih fizički sprječava da dođu do površine i obnove zrak u plućima, što dovodi do smrti u mukama uslijed nedostatka kisika.