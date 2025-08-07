Užasan događaj u Dalmaciji. Pijani Poljaci napali muškarca u Dalmaciji. Umro je. Pogledajte kako im izgleda kuća

Kako smo ranije pisali, Policijska uprava splitsko-dalmatinska je prije nekoliko dana potvrdila kako je oko 1:50 sati u Igranima došlo do incidenta u kojem je smrtno stradao 67-godišnji muškarac.

Prema prvim informacijama, dvojica državljana Poljske, koji su bili pod utjecajem alkohola, u dvorištu obiteljske kuće odgurnuli su 68-godišnju ženu, koja je pala na tlo, a zatim su fizički napali 67-godišnjeg muškarca.

Tijekom fizičkog napada muškarcu je pozlilo, a dvojica napadača su mu potom pokušali pružiti prvu pomoć. Na mjesto su ubrzo stigli djelatnici hitne medicinske pomoći, no muškarcu nije bilo spasa – preminuo je na licu mjesta.

Uhićeni i zadržani do otrježnjenja

Policija je odmah osigurala mjesto događaja, a tijekom današnjeg dana provodi se očevid.

Dvojica poljskih državljana uhićena su i privedena u službene prostorije. Trenutačno su zadržani do otrježnjenja, nakon čega će nad njima biti provedeno kriminalističko istraživanje, navode iz policije.

Jutros je Dalmacija Danas dobila fotografije iz Igrana. Naime, nepoznati počinitelji su oštetili i išarali kuću Poljaka koji su sudjelovali u incidentu. Kako je vidljivo, kuća je cijela išarana natpisima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Pogledajte...