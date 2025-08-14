Close Menu

Užas u susjedstvu: Dvije bebe umrle u bolnici u kratkom razmaku, hitno premještaju ostalu djecu

Zdravstvene vlasti pokrenule su internu istragu

Dvoje prijevremeno rođene djece umrlo je u roku od nekoliko sati u bolnici u Bolzanu u Italiji.

Jedno od novorođenčadi umrlo je u utorak, 12. kolovoza, a drugo u srijedu navečer, piše Corriere della Sera. Oboje je primljeno na odjel intenzivne neonatalne njege u bolnici u glavnom gradu Južnog Tirola.

Čini se da je uzrok smrti beba bakterijska infekcija, moguće serratia. Ostali maleni pacijenti mogli bi biti prebačeni na drugi odjel kako bi se izbjegao kontakt s bakterijom.

Zdravstvene vlasti pokrenule su internu istragu kako bi rekonstruirale što se dogodilo, prenosi Dnevnik.

