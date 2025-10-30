Užas u Rijeci: 70-godišnjak mjesecima silovao 22-godišnjakinju unutar vjerske zajednice

Muškarac star 70 godina uhićen je i priveden na Županijski sud u Rijeci uz prijedlog da mu se odredi istražni zatvor, zbog sumnje da je tijekom više mjeseci počinio niz teških seksualnih kaznenih djela nad 22-godišnjom djevojkom, doznaje portal Burin.

Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da su se zlostavljanja događala unutar jedne vjerske zajednice koja nije službeno registrirana.

Muškarac je, prema optužbi, više puta silovao 22-godišnjakinju te je iskorištavao za činjenje bludnih radnji.

Zlostavljanje trajalo najmanje sedam mjeseci

Prema dosadašnjim nalazima istrage, kaznena djela su se odvijala tijekom najmanje sedam mjeseci, počevši od početka prošle godine.

Djevojka je navodno bila zadužena da brine o 70-godišnjaku – da mu priprema hranu i pomaže u svakodnevnim potrebama – no umjesto toga, muškarac ju je sustavno zlostavljao.

Policija ga je danas poslijepodne privela na Županijski sud u Rijeci, a Državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućnosti utjecaja na svjedoke.

Sud bi o određivanju pritvora trebao odlučiti u narednim satima.