Užas u Hrvatskoj! Nožem u Sesvetama ubio člana obitelji

U stanu na području Sesveta danas je ubijen 85-godišnji muškarac, izvijestila je policija. Prema zasad dostupnim informacijama, za ubojstvo je osumnjičen 66-godišnji član obitelji koji je starijeg muškarca usmrtio oštrim predmetom, najvjerojatnije nožem.

Kako navode iz policije, incident se dogodio u prijepodnevnim satima, a osumnjičeni je ubrzo nakon događaja stavljen pod nadzor službenika. Na mjestu zločina u tijeku je očevid, a paralelno se provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti tragičnog događaja.

"Prema zasad dostupnim informacijama, 66-godišnjak je oštrim predmetom, najvjerojatnije nožem, usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji", priopćila je policija.

Više detalja o motivu i okolnostima ubojstva bit će poznato nakon dovršetka očevida i istrage. Policija zasad ne iznosi dodatne informacije.