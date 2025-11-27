Užas u Hrvatskoj: 34-godišnji muškarac uhićen zbog spolnog iskorištavanja djeteta

Zagrebačka policija uhitila je 34-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje dva teška kaznena djela na štetu djeteta - iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece s pornografijom. Sumnja se da je muškarac kaznena djela počinio u rujnu ove godine putem društvene mreže na štetu jednog djeteta sa šireg zagrebačkog područja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu podneseno posebno izvješće, stoji u priopćenju zagrebačke policije.

Iz policije su ovom prilikom naglasili kako aktivno rade na otkrivanju kažnjivih ponašanja usmjerenih protiv najranjivijih skupina te su uputili važan apel roditeljima. Savjetuju da, u smislu samozaštitnog ponašanja, prate aktivnosti i komunikaciju svoje djece na internetu te da ih upozore da ne dijele sadržaje s nepoznatim osobama.

"Roditelji, budite sigurni da vaše dijete razumije osnove sigurnosti i privatnosti na internetu!", poručuju iz zagrebačke policije. Više informacija o načinima zaštite, kao i platforma za anonimnu prijavu saznanja o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djece te drugim oblicima nasilja, dostupno je na poveznici Red Button.