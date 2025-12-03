Užas u Dalmaciji: Radnik na cesti poginuo tijekom radova

Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave zadarske je u srijedu u 15.25 sati zaprimio dojavu da je na državnoj cesti DC-106 između mjesta Jovići i Ražanac došlo do smrtnog stradavanja muškarca. Nesreća se dogodila tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji iste prometnice, piše zadarska policija.

Policijski službenici u suradnji s Državnim inspektoratom i nadležnim državnim odvjetništvom na mjestu događaja provode očevid radi utvrđivanja svih činjenica ovog događaja, piše 24 sata.