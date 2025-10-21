Užas u autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila

Zagrepčanka je u utorak doživjela neugodnu situaciju u autobusu kada se stariji čovjek tik do nje počeo samozadovoljavati usred bijela dana.

"Danas, autobus Špansko 136 koji kreće s Črnomerca u 13:09. 'Gospodin' je sjeo i naslonio se na mene da bi nakon par neugodnih trenutaka vidjela ovo", napisala je autorica u u Facebook grupi Zakaj volim Špansko u kojoj je podijelila i snimak gnusnog čina.

Kako kaže, prije nego što se maknula od njega uspjela ga je snimiti, a najavila je da će o događaju obavijestiti i policiju.

"Izdržala sam minutu pored njega da ga snimim, jer će ovakav luđak jednom sjesti pored naše djece i napraviti im da se osjećaju poniženo i jadno kao ja sada", nadodala je.

"Čuvajte se, otišao je u Špansko i pravi se gluh", zaključila je, piše Dnevnik.hr.