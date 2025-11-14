Užas na pješačkom prijelazu u Splitu: 38-godišnjak udario ženu i pobjegao. Policija ga brzo sustigla

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je jučer na području Splita počinio dva kaznena djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu i Nepružanje pomoći.

Jučer,13. studenog 2025.godine oko 12,30 sati na križanju Velebitske ulice s ulicom Zagorski put dogodila se prometna nesreća u kojoj je 38-godišnjak, kao vozač osobnog automobila, prilikom skretanja u desno, ne smanjujući brzinu kretanja kako bi propustio pješake, prednjim dijelom vozila udario 38-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu u vrijeme kada je za pješake bilo upaljeno zeleno svjetlo na semaforu.

Nakon što je izazvao prometnu nesreću, vozač je vozilom napustio mjesto događaja, a da nije pružio pomoć osobi iako je to mogao učiniti.

Policijski službenici koji su se u tom trenutku nalazili na terenu, po zaprimljenoj obavijesti o događaju, nakon desetak minuta od prometne nesreće, u Hercegovačkoj ulici uočili su vozilo, zaustavili ga i uhitili 38-godišnjeg vozača.

Pješakinja je zadobila teške tjelesne ozlijede i zadržana je u bolnici na daljnjem liječenju.

38-godišnji vozač će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.

Na mjestu zaustavljanja vozila kojim je upravljao 38-godišnjak, policijski službenici su postupali i prema 33-godišnjem muškarcu koji je negodovao radi čega policija postupa prema 38-godišnjaku, a za to vrijeme je upravljao osobnim prijevoznim sredstvom (električni romobil) bez kacige i odbio je postupiti po naredbi policijskog službenika da zaustavi svoje vozilo te se dao u bijeg.

Policijski službenici su ga spriječili u bježanju, uhitili i bit će protiv njega podnesena prekršajna prijava zbog počinjenja prometnih prekršaja.