Užas na našoj autocesti: Kamion udario u ogradu i prevrnuo se

Promet na autocesti A4 usporen je zbog prometne nesreće koja se dogodila u jutarnjim satima, potvrdila je zagrebačka policija.

Do nesreće je došlo oko 8:45, kod čvora Sveta Helena, u smjeru Varaždina, kad je kamion naletio na zaštitnu ogradu i prevrnuo se. Hitne službe odmah su izišle na teren, a više informacija o ozljedama bit će poznato nakon medicinskog pregleda, potvrdili su iz PU zagrebačke za Dnevnik.hr.

Promet se odvija otežano, uz posebnu regulaciju.

"Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan – Zagreb između čvorova Popovec i Sveta Helena, na 82. km u smjeru Goričana, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Kolona u smjeru Goričana je oko 5 km, a u smjeru Zagreba oko 2 km", objavio je HAK.