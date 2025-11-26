Užas na jugu zemlje, smeće zatrpalo grad. Stručnjak: "Može biti opasno"

U staroj gradskoj luci, Posatu i na plaži Banje, tone otpada zatrpale su krajobraz.

Jugo je ovog utorka nanijelo u gradsku luku i na istezalište Posat ogromne količine smeća pa je rano jutros krenula koordinirana akcija čišćenja. Kako javljaju iz Grada Dubrovnika, akciju čišćenja zajednički provode Luka Dubrovnik, Lučka kapetanija te Čistoća Dubrovnik.

– Cilj akcije je uklanjanje većih količina otpada koje je more izbacilo nakon nevremena te vraćanje prostora u uredno i sigurno stanje. Zahvaljujemo svim službama na angažmanu – poručuju iz Grada Dubrovnika.

Deklaracije na otpadima pokazale su da smeće nije stiglo samo iz Albanije. Marjan Žitnika iz udruge Maritimo Recycling navodi: „Najviše je plastične ambalaže. Vidjeli smo po etiketama - Albanija, Grčka, Turska čak i Rusija, Italija i evo južina je još jednom donijela plastiku u Dubrovnik.“

Osim smeća na obali, dio otpada je potonuo u Jadransko more, što otvara pitanje koliko ga se nakupilo na dnu. Vilibić upozorava: „Naravno da je opasno zato što ipak to utječe na živi svijet pogotovo plastika. Plastika je velika opasnost u oceanima.“

Dubrovačka udruga sortira smeće s plaža, planiraju ga preraditi i reciklirati plastiku. Žitnika dodaje: „Mi odvajamo čepove koje sami recikliramo, a ostatak otpada sortiramo koliko možemo, plastičnu ambalažu smo odvojili tako da će sve biti zbrinuto i sortirano", piše RTL.