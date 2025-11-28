Strava na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića, širila je snimke dječje pornografije

Nevjerojatno je zvučala dojava roditelja da je u jednom dječjem vrtiću na istoku Hrvatske uhićena odgajateljica i to zbog sumnje da je širila snimke dječje pornografije. Tragom te informacije obratili smo se nizu nadležnih ustanova, no tek je gradsko poglavarstvo koje je osnivač toga vrtića poslalo službenu izjavu da je ta dojava točna, piše 24sata.

Odgojiteljica, koja je inače mlađe životne dobi, uhićena je zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom i od 4. studenoga nalazi se u istražnom zatvoru. Neslužbeno se doznaje da su kod nje pronađene fotografije djece u dobi od 12 do 14 godina koje su fotografirane u neprimjerenim pozama, a koje je odgajateljica proslijeđivala zainteresiranim osobama i objavljivala putem internet stranica pedofilskih sadržaja. Navodno se radi i o odgajateljici koja na tom poslu radi nekoliko godina.

Kako su sve informacije vezane za uhićenu i djela za koja se sumnja da je činila zapravo tajne, jer se nastoje zaštititi djeca žrtve, za sada je nepoznato da li je objavljivala i fotografije djece koja su joj povjerena na brigu i odgoj u samom vrtiću.

U priopćenju osnivača vrtića stoji:

"Odgojiteljica je 4. studenoga 2025. godine izostala s radnog mjesta bez da je o tome obavijestila voditeljicu. Služba administracije vrtića, provjerom u sustavu e-Zdravstveno, utvrdila je da je odgojiteljica privremeno nesposobna za rad, budući da je evidentirana liječnička doznaka za bolovanje. Vrtić je dana 26. studenoga 2025. od nadležnog suda zaprimio obavijest u kojoj se navodi da je odgojiteljici određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, počevši od 4. studenoga 2025., zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom iz članka 165. stavka 1. Kaznenog zakona/11., te da istražni zatvor osumnjičenici traje do 4. prosinca 2025., kada će nadležno tijelo odlučivati o njegovu eventualnom produljenju ili ukidanju. Nakon dobivanja obavijesti suda, vrtić je kontaktirao roditelje djece iz skupine te zakazao roditeljski sastanak za dan 27. studenoga 2025. u 16:00 sati kako bi ih obavijestio o situaciji, u mjeri u kojoj je to dopušteno s obzirom na odredbe Zakona o kaznenom postupku. Isto tako, roditeljima je osigurana komunikacija s upravom i stručnom službom vrtića te im se pruža kontinuirana podrška. Odgojiteljica se trenutačno i dalje nalazi na bolovanju. Po zaprimanju službene obavijesti suda i utvrđenju osnove za izvanredni otkaz, vrtić je pokrenuo postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu" piše u dopisu, a u nastavku stoji i kako "vrtić strogo provodi sve zakonom propisane sigurnosne provjere pri zapošljavanju odgojitelja, te dokumentacija tražena za natječaj za odgojitelje uključuje uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta. Nakon sklapanja ugovora o radu, vrtić dodatno traži i posebna uvjerenja Ministarstva pravosuđa prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i to provodi dosljedno za svaku osobu koja ulazi u radni odnos." napisali su.

Ništa o uhićenju nije htjela izvijestiti ni nadležna Policijska uprava koja je napisala da "nisu u mogućnosti iznositi eventualna postupanja kada su u pitanju djeca i mladi, prvenstveno se rukovodeći načelom tajnosti postupka, kao i zaštitom prava i dobrobiti djece."

24sata došli su do nekoliko roditelja djece vrtića u kojemu je radila uhićena odgajateljica, no većina njih nije uopće znala ništa o tome, dok nisu objavljene prve informacije.

- Nevjerojatno je da roditelji zadnji saznaju da je uhićena odgajateljica koja je možda pedofil. Još k tome, nismo uopće sigurni da li među tim fotgrafijama koje je prodavala na internetu nisu i naša djeca. A da ne spominjem da se radi o mladoj ženskoj osobi koja se ide baviti tim poslom. Zapravo je sve veoma zastrašujuće - kaže jedna mama.