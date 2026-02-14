UŽAS NA AUTOCESTI Vozilom naletio na pješake

Na autocesti A3 u petak kasno navečer došlo je do prometne nesreće, između čvora Novska i Okučani. Kako su nam potvrdili iz PU sisačko-moslovačke, vozilo je naletjelo na pješake, u blizini mjesta Rajić.

Više informacija bit će dostupno po završetku očevida, a zbog nesreće je satima zatvorena autocesta za sva vozila između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru Lipovca, piše 24sata.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Stvorila se kilometarska kolona, a nešto prije 1 sat ujutro HAK je na svojim stranicama naveo da je kolona kod čvora Okučani duga 2 kilometra, dok je na izlasku s autoceste na čvoru Novska kolona duga oko 2 kilometra.