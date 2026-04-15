Dijelovi Splita ostali bez vode

Stanovnici Duilova i više ulica na širem području Žnjana danas je privremeno bez opskrbe vodom zbog radova na vodovodnoj mreži.

Kako su izvijestili iz Vodovoda i kanalizacije Split, prekid vodoopskrbe trajat će od 8 do 15 sati, a odnosi se na cijelo područje Duilova te ulice Put Žnjana, Vinogradsku ulicu, Put Pazdigrada, Pazdigradsku ulicu i Rašeljkinu ulicu.

Iz nadležnog poduzeća pozvali su potrošače da na vrijeme osiguraju dovoljne zalihe vode za potrebe kućanstava i poslovnih prostora. Također upozoravaju građane da tijekom prekida ne koriste uređaje za čiji je rad potrebna voda iz javne vodovodne mreže u odgovarajućoj količini i pod pritiskom. Nakon ponovne uspostave opskrbe može doći do privremenog zamućenja vode, sve dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Građanima će na raspolaganju biti cisterna s pitkom vodom, koja će se nalaziti kod caffe bara Moby Dick. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split na broj 021 545 900.